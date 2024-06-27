محافظ المنوفية يتابع جهود رفع الإشغالات والتعديات المخالفة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الجهود المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة في عدد من المراكز والمدن بالمحافظة، وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات المكبرة لتنفيذ هذه الإجراءات بهدف تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

في مركز ومدينة أشمون، قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة أسفرت عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق وإزالة 20 حالة إشغال فوري لتيسير حركة المرور.

وفي مركز ومدينة منوف، بالتنسيق مع شرطة المرافق، تم شن حملة إشغالات في مناطق الحصوة وشوارع القطان ومصطفى كامل والجمهورية البحري وميدان عرابي وشارع المقلى، حيث أزيلت كل التعديات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي بركة السبع، رفعت الوحدة المحلية الإشغالات من طرق ميت أم صالح وشنتنا وسويقة الدبايبة، وألزموا الباعة بالأماكن المخصصة لهم.

وفي الباجور، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات في شوارع مصر والجيش، كما شهدت مدينة الشهداء إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بهدف تحقيق الانضباط المروري.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع تراكمات القمامة والأتربة من الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

وشدد أيضًا على أهمية الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة لتحسين الرؤية البصرية وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.