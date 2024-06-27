نصائح للتعامل مع الحرارة الشديدة أثناء انقطاع الكهرباء

تشهد البلاد ومناطق متفرقة حول العالم، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، ومع تكرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يكون تحمل ارتفاع درجات الحرارة بدون مراوح أو تكييفات من الأشياء القاسية، فيزيد الشعور بالحرارة ويتعرض البعض لانخفاض ضغط الدم، نتيجة الحرارة الشديدة، ويزداد الأمر صعوبة في درجات الحرارة مع وقت انقطاع الكهرباء، وتقدم "البوابة نيوز" نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة عند انقطاع التيار الكهربائي، وفقا لموقع latimes، pec.coop.

-نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة عند انقطاع التيار الكهربائي:

ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وخفيفة وفاتحة اللون.

فتح نوافذ المنزل للتهوية.

تغطية اي شباك يدخل الشمس بستار عازلة للحرارة او قماش سميك ومعتم.

استخدم مراوح تعمل بالبطارية في حالة القدرة على توفرها.

توزيع الماء في أحواض صغيرة بأنحاء البيت.

مسح الأرضيات بالماء عدة مرات على مدى اليوم.

اذا استطعتم عدم الطهي في هذه الأجواء وتناول وجبات جاهزة او سريعة فهذا افضل.

في حالة الاضطرار يجب تجهيز وجبات خفيفة وسريعة حتى لا يرفع البوتجاز والطهي والفرن درجة الحرارة في المنزل.

تناول الماء والمشروبات بكثرة والتي تساعد على بقائك رطبًا لأطول فترة ممكنة.

يمكن وضع الملاءات في أكياس وإلقائها في الثلاجة أو "الفريزر" خلال النهار، ثم فرشها قبل النوم مباشرة لتبريد الجسم أثناء النوم.

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس بأي شكل.

عدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة في السيارات فى أوقات الحر الشديد نهائيا.

تناول الفواكه والخضراوات سهلة الهضم والتى تحتوي على نسبة عالية من الماء.

تجنب تناول المشروبات الغازية والكافيين التى لا تمنحك الترطيب بل تضر صحتك وتسبب اضطرابات الجهاز الهضمي ومدر الكافيين بالبول.

الحرص على اللحوم قليلة الدسم التى لم تستغرق وقتًا طويلاً فى الهضم.

تجنب الأنشطة والتمارين الرياضية الشاقة وحاول ألا تمارس الرياضة في أشد الأوقات حرارة في اليوم.

قم بتخزين ماء في المنزل في حالة انقطاعه واستحم بماء بارد اثناء النهار بشكل متكرر.

عدم إضاءة الشموع لانها تزيد من درجات الحرارة المرتفعة يمكن استخدام الكشافات وكشافات الهاتف.