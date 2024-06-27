رئيس جامعة أسيوط يوجه بسرعة إتمام أعمال الكنترولات وإعلان النتائج بالكليات

وجه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات، وإتمام التصحيح، والرصد، وسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية، مؤكداً حرص إدارة الجامعة؛ على متابعة سير أعمال الكنترولات بالكليات على نحو منظم، ودقيق؛ يتيح الانتهاء من رصد الدرجات، وسرعة إنجاز النتائج.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى انتهاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة أسيوط؛ بهدوء، ودون رصد مشكلات، أو معوقات، في إطار الانضباط، والالتزام الكامل بالتعليمات، والتوجيهات الامتحانية الصادرة عن الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية؛ وفقًا لنظام كل كلية، وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط، وتوفير كل سبل الراحة، والأمان؛ لرؤساء، وأعضاء الكنترولات؛ لضمان دقة، وجودة عملية تصحيح، ورصد الدرجات.

وفى هذا الإطار؛ أجرى الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، جولة تفقدية لكنترولات كليات الطب، والصيدلة، والتربية، والعلوم؛ لمتابعة سير أعمال الكنترولات بالفرق الدراسية، والدبلومات، والماجستير، والدكتوراة، والتأكد من تأمين أبواب الكنترولات، وتوفير كل مقومات الراحة، والأمان، لرؤساء، وأعضاء الكنترولات.

كان فى استقبال الدكتور أحمد عبدالمولى؛ الدكتور علاء عميد كلية الطب، والدكتور عبدالحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتورة جيهان نبيل عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد جابر وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن رفعت وكيلة كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو العيون وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب ، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس، ورؤساء، وأعضاء الكنترولات.