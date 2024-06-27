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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

حادث البحيرة
حادث البحيرة
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لقى مواطن مصرعه وأصيب 14 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل بسيارة ميكروباص أثناء وقوفها علي جانب الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، باتجاه الاسكندرية، أمام قرية البسلقون التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي أمام قرية البسلقون، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل بأخرى ميكروباص أثناء توقفها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وهم كل من:" بسملة خميس عادل، 19 عاما، بسيوني عطية محمد، 52 عاما، سلامة فرج، 55 عاما، رضا فتحي فرج، 40 عاما، محمد حبيب عبد الحميد، 50 عاما، سماسم نصر عيد 37 عاما، دينا محمود كمال، 12 عاما، يوسف محمود كمال، 15 عاما، جمعه تامر كيلاني، 65 عاما، محمد عبد السلام عبده، 65 عاما، فؤاد يوسف ابراهيم، 62 عاما، وائل فتح السيسي، 38 عاما، مها زيدان إبراهيم، 30 عاما، حازم محمد اللقاني، 47 عاما"، وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.
وكما أسفر الحادث عن وفاة جمعة كامل الكيلاني، فور صوله استقبال مستشفى كفر الدوار العام، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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