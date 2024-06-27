الداخلية تطلق فعاليات احتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو

تحت رعاية رئيس الجمهورية..

بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.. تطلق وزارة الداخلية فعالية يوم 30/6/2024 ضمن المرحلة الـ26 من مبادرة "كلنا واحد".. بالتنسيق حتى الآن مع 69 مول تجارى و348 سلسلة (مواد غذائية ومطاعم - محال متنوعة – مستشفيات ومراكز للأشعة والتحاليل – دور عرض سينمائى وملاهى) بإجمالى 3315 فرع وذلك بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة



يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.. وإستمرارًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.. وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. وبمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

في نفس السياق تطلق وزارة الداخلية فعالية يوم 30/6/2024 بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة

30 يونيو.. وذلك ضمن المرحلة الـ26 من مبادرة "كلنا واحد".. بالتنسيق مع عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة إحتفالًا بتلك المناسبة.

 حيث تم التنسيق حتى الآن مع عدد (69) مول تجارى، وكذا (154 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالى 939 فرع – 57 سلسلة محل حلويات بإجمالى 473 فرع – 82 سلسلة محل ملابس وأحذية وتجميل بإجمالى 767 فرع –

34 سلسلة محل أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وأجهزة المحمول بإجمالى 510 فرع – 10 دور عرض سينمائى وصالات ألعاب وملاهى بإجمالى 29 فرع – 8 مستشفيات ومراكز للإشعة والتحاليل بإجمالى 556 فرع – 3محطات وقود وقطع غيار وإكسسوارات السيارات بإجمالى 41 فرع.. وذلك بإجمالى 3315 فرع)، وذلك للمشاركة فى الفعالية من خلال عرض وبيع منتجاتها بخصومات خاصة خلال الفعالية.

وستشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الإحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

هذا إلى جانب مواصلة فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية الغذائية وغير الغذائية بجميع أنحاء الجمهورية من خلال (2254 منفذ) بمختلف محافظات الجمهورية بخصومات تصل إلى 40% على السلع الغذائية فضلًا عن تقديم عروض مميزة خلال يوم الإحتفالية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).