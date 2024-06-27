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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 8 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، كانوا يستقلونها بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري أبوصير اتجاه قبلي، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلب في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.
وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري أبو صير اتجاه قبلي.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن و4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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