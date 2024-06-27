صعود جماعي لمؤشرات البورصة.. ورأس المال السوقي يربح 8.4 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في ختام تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 8.4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 1.876 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.97%، ليغلق عند مستوى 27,766.27 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 6,194.17 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.3%، ليغلق عند مستوى 8,985.15 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 2,736.18 نقطة.

وصعد مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.79% ليغلق عند 34,068.07 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 11,998.54 نقطة، واستقر مؤشر EGX SP، ليغلق عند مستوى 5,670.2 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 41.8 مليون جنيه، 53.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 95.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 4.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 961.6 مليون سهم، من خلال 99.7 ألف صفقة منفذ.