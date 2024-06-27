إصابة 11 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

أصيب 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وبالتحديد بالقرب من مصنع السكر بمركز ملوي.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 11 عاملا، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.