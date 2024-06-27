ads
الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 11 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وبالتحديد بالقرب من مصنع السكر بمركز ملوي.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 11 عاملا، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السرعة الزائدة الطريق الصحراوي الغربي النيابة العامة بمحافظة المنيا عمليات النجدة