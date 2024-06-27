سر نضارات الكوريات المتصدر التريند عالميا

تتميز الكوريات بنضارة وصفاء بشرتهم، حتى أن كل فتاة وسيدة حول العالم تحلم بالحصول على بشرتهم الرائعة والمثالية، لدرجة أن الوصفات الكورية للبشرة أصبحت تريند عالمي على مواقع التواصل الاجتماعي تجرب النساء نفس المنتجات الكورية والوصفات الطبيعة، وللمرأة الكورية روتين تجميلي خاص يقوم على استعمال مستحضرات طبيعية تنقي الجلد ووصفات طبيعية تستعملها من العصور الماضية، وتبرز "البوابة نيوز" أسرار بشرة الكوريات.



أسرار بشرة الكوريات:

استخدام ماء سلق الأرز كتونر يومي تمسح به البشرة.

عمل ماسك طبيعي من معجون الأرز المسلوق ويفرد على البشرة.

يصنعون في كوريا منتجات طبيعة للبشرة مختلفة اصبحت تصدر في جميع انحاء العالم يعتمدون على مواد طبيعية في صناعتها منها الصبار، الأرز، الزيوت الطبيعية، الأرز، الفاصلوليا، أنواع من الطحالب، فيتامينات وبروتينات عمل على ترطيب البشرة وزيادة نضارتها.

يهتمون بطريق تنظيف البشرة بغسل مضاعف لتأكيد تنظيف المسام حتى لا تطهر الحبوب او تغلق المسام.

لا يلجأون لتقشير البشرة بمواد قاسية بل لهم منتجاتهم الخاصة التي تزيل الجلد بشكل سطحي وبنعومة.

شربن ماء القصب ويستعملنه على البشرة نظراً لمفعوله المرطب للبشرة الجافة.

وللبشرة العادية أو الجافة يصنعون منتجات غنية بخلاصة ماء القصب.

وللبشرة الدهنية، يصنعون مواد مزودة بأنواع من البودرة المزيلة للمعان.

وللبشرة الحساسة يصنعون منتجات من خلاصة أزهار الكرز الياباني.

وتصنع منتجات بخلاصة أزهار اللوتوس أو أزهار الفريزيا مع الحمض الهيالوريني للبشرة الحساسة ايضا.

البشرة الفاقدة للحيوية

وهناك منتجات بخلاصة نبات الجينسنغ المضاد للشيخوخة، والمملس للتجاعيد.

ولإخفاء التجاعيد تصنع منتجات بخلاصة نبتة ألسانتينيللا أزياتيكا والكولاجين.

اما للتخلص من البقع والبثور تصنع المواد الغنية بالبروبيوتيك لحماية البشرة المعرضة للإصابة بحب الشباب، وتحمي البشرة من ظهور البقع.

ومن المكونات المفيدة في أنواع اللوشن المضاد للبقع والبذور، نذكر الحمض الهيالوريني والطحالب المنشطة مما يعيد إلى البشرة حيويتها وإشراقها.