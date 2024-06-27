بيسكوف: روسيا تسمح بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الغرب

قال المتحدث الرسمي باسم قصر الرئاسة "الكرملين" ديمتري بيسكوف اليوم الخميس، إن الحكومة الروسية تدرس جميع الخيارات للرد على التصرفات الغربية، بما في ذلك خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف بيسكوف أن هذه الممارسة هي المعيار بالنسبة للبلدان التي تواجه أعمالا غير ودية وحتى عدائية، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين: "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن روسيا تدرس إمكانية خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الغرب.