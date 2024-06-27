تسمم شخصين بعد تناول وجبة فاسدة بالمنيا.. تفاصيل

أصيب شخصان بالتسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة شخصين بتسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من "محمد.ع" 31 عاما، "محمد.ج" 26 عاما مقيمين بمنطقة أبو هلال بمدينة المنيا.

تم نقل المصابين إلى قسم السموم في مستشفى الصدر في المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.