البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع شراكة استراتيجية مع منصة «eexpand»

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات "EBank"، توقيع شراكة حصرية مع منصة eexpand الشهيرة، وتهدف هذه الشراكة إلى توفير شبكة معلومات موثقة للمصدرين والمستوردين المصريين، تتضمن أسماء شركاء تجاريين محتملين على مستوى العالم، مما يسهل عملية التصفح والبحث عن كل ما يخص التجارة العالمية.

يعزز هذا التحالف الاستراتيجي بشكل كبير من قدرة المصدرين المصريين على اكتشاف فرص تصديرية جديدة ومميزة في مختلف الدول حول العالم، من خلال تزويد العملاء بأدوات مبتكرة وقنوات اتصال فعالة للتوسع في الأسواق الخارجية، وتعتمد هذه الأدوات على البيانات والإمكانات المتطورة لشبكة eexpand، بالإضافة إلى الخبرة المتميزة لفريق العمل في EBank.

يأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية EBank التي تهدف إلى دعم المصدرين والمستثمرين المصريين من خلال توفير التسهيلات والتمويلات اللازمة لتمكينهم من النمو وتوسيع مشروعاتهم الصناعية. يتضمن ذلك تقديم العديد من المنتجات المالية والخدمات التي كما تساعدهم على تحقيق النجاح المستدام في الأسواق المحلية والدولية عبر فرص التصدير إلى الخارج.

كما أثمرت هذه الشراكة عن إنشاء منصة تجارة متخصصة ضمن خدمات التصدير (تحت اسم "EBank Trade Club World" التي تهدف إلى جمع الخدمات التي يحتاجها المصدرون حصريًا في منصة واحدة، تجمع أكثر من 25 ألف مشتري من حوالي 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على معلومات لحظية حول أوضاع السوق والبيع والشراء.

توفر منصة EBank Trade Club World للمصدرين إمكانية الحصول على تقارير مفصلة تعرض رؤى دقيقة عن الأسواق المختلفة والمنتجات المتاحة في الدول الشريكة، مما يمنح عملاء EBank ميزة تنافسية من خلال التواصل مع أعضاء نادي التجارة العالمي باستخدام وسائل اتصال آمنة وموثوقة. يضم نادي التجارة، الذي انضم إليه EBank مؤخراً، 14 بنكاً دولياً بفروع في أكثر من 50 دولة، وأكثر من 25000 شركة حول العالم. يسهم هذا الربط في تمكين الشركات من الوصول إلى شركاء تجاريين موثوق بهم، مما يعزز من فرص النجاح التجاري والتوسع الدولي.

في هذا السياق، صرح الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، عن سعادته بهذه الخطوة قائلاً: "نسعى من خلال هذا التحالف إلى توفير التسهيلات اللازمة للنهوض بالمشروعات التصديرية وتعزيز مكانة المستثمر المصري على الساحة العالمية. نستهدف تحقيق نقلة نوعية في دعم عملائنا من المصدرين المصريين، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر”.

وأوضح جلال أن البنك يعمل باستمرار على تقديم خدمات وتسهيلات تعزز من القيمة التنافسية لعملائه، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والدعم الفني للمساعدة في نجاح مشروعاتهم. وأكد أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز ودعم الصادرات المصرية، بما يسهم في النمو الاقتصادي الشامل ودعم تحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي كجزء من مجموعة خدمات يقدمها نادي المصدرين (Export Club) بالبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، الذي يمثل أول تجربة شاملة للمصدرين المصريين.

تبدأ هذه التجربة بالبحث عن عملاء جدد لأعضاء نادي المصدرين، والتواصل معهم، والاتفاق على صفقات التجارة الدولية، وصولاً إلى إتمامها بنجاح.