إسلام إبراهيم ينضم لمسلسل "تيتا زوزو" مع إسعاد يونس

انضم الفنان إسلام ابراهيم، لمسلسل "تيتا زوزو" مع النجمة إسعاد يونس وبدأ تصوير مشاهده في العمل منذ أيام قليلة.

مسلسل “تيتا زوزو” مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندى موسى، محمود البزاوي، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

ويصور إسلام إبراهيم أيضا دوره في مسلسل "روح جدو" خلال الفترة الحالية، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ومكون من 8 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا.

مسلسل "روح جدو" من بطولة كل من رنا رئيس، إسلام إبراهيم، رشدي الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، من إخراج أسامة عرابي وتأليف حسام كمال.