الرئيس الأوكراني يصل بروكسل لتوقيع ثلاث اتفاقيات أمنية

وصل الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الخميس إلى بروكسل لحضور اجتماع للمجلس الأوروبي وتوقيع ثلاث اتفاقيات أمنية.

وقال الرئيس الأوكراني إنه في الأيام القليلة الماضية، بدأت أوكرانيا مفاوضات فعلية بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي: "اليوم أنا في بروكسل لحضور اجتماع للمجلس الأوروبي ولأشكر جميع القادة الأوروبيين على وحدتهم وعلى تأكيد عدم الرجوع عن مسارنا الأوروبي".

ويعتزم زيلينسكي عقد اجتماعات مع قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ومحادثات ثنائية.

ووقعت أوكرانيا بالفعل 17 اتفاقية أمنية، خلال الفترة الماضية بما في ذلك مع جميع أعضاء مجموعة السبع.