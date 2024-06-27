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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني يصل بروكسل لتوقيع ثلاث اتفاقيات أمنية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي
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وصل الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الخميس إلى بروكسل لحضور اجتماع للمجلس الأوروبي وتوقيع ثلاث اتفاقيات أمنية.

وقال الرئيس الأوكراني إنه في الأيام القليلة الماضية، بدأت أوكرانيا مفاوضات فعلية بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية. 

وأضاف زيلينسكي: "اليوم أنا في بروكسل لحضور اجتماع للمجلس الأوروبي ولأشكر جميع القادة الأوروبيين على وحدتهم وعلى تأكيد عدم الرجوع عن مسارنا الأوروبي".

ويعتزم زيلينسكي عقد اجتماعات مع قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ومحادثات ثنائية.

ووقعت أوكرانيا بالفعل 17 اتفاقية أمنية، خلال الفترة الماضية بما في ذلك مع جميع أعضاء مجموعة السبع.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي مجموعة السبع