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الخميس 27 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي مع دراجة نارية بطريق أسيوط الغربي نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق القاهرة أسيوط الغربي نطاق المحافظة ووجود متوفي.
على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة شخص وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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