محافظ مطروح يعتمد محضر لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح، بحضور اللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد الحوفى مدير الأملاك؛ وفقا للقانون 144 لسنة 2017.

محافظ مطروح يعتمد 140 طلب مبان بعدد من مدن ومراكز المحافظة

وأوضح محافظ مطروح، أن الاعتماد جاء بعد مراجعة وفحص اللجنة لعدد 140 طلب مبانٍ بعدد من مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى النظر في 29 طلب تظلم مقدم من المواطنين، منها 28 طلبا لأراضي مبانٍ وطلب لأراضي زراعية، وذلك بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم؛ وقامت اللجنة بمناقشة كل طلب على حدة، للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم للتيسير على المواطنين؛ وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

محافظ مطروح يؤكد مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي



وأكد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

محافظ مطروح يعتمد محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة

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