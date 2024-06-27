تعرف على جهود محلية الواسطى ببني سويف في استجابتها لشكوى الأهالي

أعد حمادة راضي رئيس مدينة ومركز الواسطى شمال بني سويف، تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عن الاستجابة لعدد من شكاوى المواطنين بقرى المركز، وتمثلت في التعامل الفوري مع شكوى بعض أهالي قرية بني حدير، والمتضررين من تجمعات المياه غير معلوم مصدرها بمنطقة مجمع المدارس، حيث تم التنسيق السريع مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح وصيانة الكسور في خطوط المياه بالمنطقة وسحب المياه وتمهيد الطريق، مما أدى إلى حل المشكلة وإزالة أسبابها.

وفي مجلس قروي إنفسط، تم إصلاح عطل مفاجئ في خط مياه الشرب بكوم أبو راضي، وذلك بالتعاون مع وحدة الصيانة، بهدف منع انقطاع المياه خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة في تلك الفترة، كما استجابت الوحدة المحلية لقرية أبوصير لشكاوى المواطنين بمعصرة أبوصير، وتم سحب المياه الجوفية من المنازل للتصدي لارتفاع منسوبها. علاوة على ذلك، تابع رئيس المركز جهود الوحدات القروية في التصدي لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمت إزالة عدد من حالات التعدى بالبناء المخالف.

ومن جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى على أهمية الوجود بالقرب من المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، والعمل بحسب المتاح من إمكانات على توفيرها وحلها، وعدم ترك المشكلة حتى تتفاقم من خلال سرعة التعامل والتجاوب مع شكاوى المواطنين وسرعة عرضها في حالة عدم القدرة على الحل، وإعلام المواطن بما تم تنفيذه، والحرص بأن يكون المواطن نفسه شريكاً في الحل، مؤكدا أن معيار نجاح واختيار وبقاء رؤساء الوحدات المحلية هو النجاح في التعامل مع المشكلات والوعي الفعال مع التطورات سواء على المستوى المحلي أو القومي

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