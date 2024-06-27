مجلس الدراسات العليا بجامعة أسوان يحفز الباحثين بهذا القرار

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس.

أعلن الدكتور محمد عبد العزيز مهلل أن المجلس ناقش عدة موضوعات هامة، منها قيد وتسجيل طلاب الدراسات العليا بالكليات المختلفة ، لافتاً إلى أن المجلس وافق على زيادة قيمة مكافأة مساهمة الجامعة في نفقات إعداد الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) لتحفيز الباحثين.

أضاف "مهلل" أن المجلس وافق على إضافة جائزة للباحثين المتميزين في مجال التكنولوجيا الكمية ضمن جوائز جامعة أسوان، بهدف توسيع قاعدة الكوادر الفنية المتخصصة.

وأوضح أن المجلس وافق على إقامة المؤتمر العلمي "أسوان إفريقيا: مستقبل التنمية، آفاق وآليات التفعيل"، الذي ينظمه معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل في 17-18 نوفمبر 2024 ، كما شجع المجلس الكليات الأخرى على تنظيم مؤتمرات علمية لرفع التصنيف الدولي للجامعة.

وأشار إلى أن المجلس ناقش مقترح المجلس الأعلى للجامعات بشأن دراسة مسارات الإحالة للإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس للحصول على الألقاب العلمية، ووافق على الدليل الاسترشادي الموحد لسياسات الملكية الفكرية بالجامعات الحكومية المصرية، مع التزام الباحثين بنموذج الملكية الفكرية الذي يمنح الجامعة ترخيصًا غير حصري لنشر واستغلال الأبحاث للأغراض التعليمية. وفي حالة الاستغلال التجاري، يحق للطالب الحصول على نسبة 50% من صافي العائدات.

أخيرًا، وافق المجلس على تحديد مصروفات الخدمات المقدمة لطلاب الدراسات العليا وخريجيها (مصريين ووافدين) لتنظيم العملية التعليمية.

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