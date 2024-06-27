محمد البوغه: "لو زعلان" أظهرت دلع ماجد المهندس الراقي 

تشهد أغنية "لو زعلان" من الفيلم السينمائي الجديد "جوازة توكسيك" المنتظر عرضه يوم 3 من يوليو المقبل التعاون الأول بين الشاعر الغنائي محمد البوغه مع النجم ماجد المهندس، ولأول مرة أيضا يقدم المهندس أغنية باللهجة المصرية ضمن أحداث فيلم سينمائي.



وعن كواليس صناعة أغنية "لو زعلان" يقول محمد البوغه في بيان صحفي:"الفنان ماجد المهندس معروف بطبيعته الهادئة واختياراته للأغاني الكلاسيكية والعاطفية ويتميز بشخصية غنائية تبرز في أعماله، فأردنا كفريق عمل تقديم أغنية بلون مختلف عليه ليراه الجمهور في أغنية تحمل دلع وحب بشكل راقي يليق باستايله".

وأضاف محمد:"وبالطبع يتماشى مع قصة فيلم "جوازة توكسيك" التي تدور في إطار كوميدي، والحمد لله ردود الأفعال عقب طرحها منذ ساعات، رائعة وهي مؤشر كبير لنجاحنا في تحقيق تلك المعادلة".

واختتم البوغه حديثه وقال:" أهتم أن تكون لي بصمة مختلفة مع كل عمل يقدم هذا دائما ما أفكر في تحقيقه، والفنان الجرئ الذي لا يخشى تجربة ألوان مختلفة مثل ماجد المهندس يساعد على الإبداع".

أغنية "لو زعلان" من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوغه، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، تسجيل صوت ماجد مهندس عمر صلاح، جيتار مصطفى نصر وطبلة أحمد عيادي وأكورديون وائل النجار وصولو كيبورد محمود شاهي وتسجيل ياسر أنور استوديو 5 ومن إنتاج محمد حامد وتوزيع "ورنر ميوزك".

وقبل أغنية "لو زعلان" قدم الشاعر محمد البوغه والملحن محمود الخيامي العديد من النجاحات سويا ليشكلا ثنائيا فنيا متميزا ومن أبرز أغانيهم:اللى باعنا لراغب علامة، وأنا بين إيديك لنانسى عجرم، عايز اتطمن عليك لوائل جسار، كرهتنى فى الحب لتامر حسنى، وأسيبك يومين لرامى صبري.

وطرح من كلمات محمد البوغه مؤخرا الأغاني "مضحوك علينا"، "واخدين راحتهم"، "خلص على قلبي" للنجم عمرو دياب.

فيلم "جوازة توكسيك" من المنتظر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 3 من شهر يوليو الشهر المقبل، من بطولة النجمة ليلى علوي، وبمشاركة بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، هيدي كرم، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.