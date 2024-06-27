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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود الوحدات المحلية لبني سويف في ملف التصالح ومتابعة منظومة النظافة

اجتماع رئيس مدينة
اجتماع رئيس مدينة بني سويف
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تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية بمحافظة بني سويف، جهودها الميدانية والانضباطية بكل الشوارع الرئيسية والفروع ومتطلباتها، وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة الأستاذ هاني الجويلي، برفع القمامة والمخلفات من عدة مناطق، وشوارع منها شارع عبد السلام عارف، وأحمد عرابي وعزبة بلبل والطريق الدائري وعزبة أحمد وهبه وعلي راغب وحي الأزهري، وترعة البوصة وجسر إسلام والحميات وحاتم رشدي والروضة وكورنيش النيل وطريق السادات، كما قامت إدارة الحدائق بقص وتهذيب أفرع الأشجار بمناطق متفرقة من المدينة.

فيما عقدت الوحدة المحلية اجتماعًا مع اللجان المختصة بمراجعة واستلام ملفات التصالح على مخالفات البناء، لمتابعة مستجدات سير العمل  بالملف، وتحديد مخطط زمنى لنهو الملفات المقدمة على نظام قانون ١٧، بينما واصلت الوحدات القروية رفع القمامة وتمهيد الطرق الترابية وجمع المخلفات المنزلية بقرى بياض العرب وبليفيا وشريف باشا وإبشنا وإهناسيا الخضراء، كما تمت إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية فى قرية منشأة عاصم.

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التصالح على مخالفات البناء اللجان المختصة مدينة بني سويف منظومة النظافة ملف التصالح