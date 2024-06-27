بالفيديو.. المناظرة الرئاسية الأمريكية تحدد من يصل إلى البيت الأبيض

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "أهم حدث سياسي في الولايات المتحدة.. المناظرة الرئاسية الأمريكية تحدد من سيصل إلى البيت الأبيض".

وقال التقرير، إن المناظرات الرئاسية أهم حدث سياسي في أمريكا، وهي لحظة حاسمة للمرشحين والناخبين لما لها من تأثير في تحديد من سيصل إلى البيت الأبيض، وجاء تاريخ المناظرات كالتالي: