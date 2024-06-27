رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يزور الطلاب الممتحنين بمستشفى 57357

زار الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، لجنة الشهادة الثانوية الأزهرية المنعقدة بمستشفى 57357، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مبلغا تحياته لهم وتمنياته بالشفاء العاجل والتوفيق والنجاح للجميع، مقدما لكل طالب منهم جهاز تابلت كهدية من فضيلته، ليستعينوا به في مذاكرتهم والترفيه عنهم.

وخلال الزيارة، وجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اللجنة المنعقدة بمستشفى 57357، باستثناء طالبا من القسم الأدبي من امتحاني اللغتين الإنجليزية والفرنسية تحريريا والاكتفاء بامتحانه شفهيا في ضوء الضوابط المعتمدة في هذا الشأن، مراعاة لعدم قدرته على الكتابة.

كما حرص على زيارة المرضى الموجودين بالمستشفى، مبينا لهم أن هذه المحن تأتي بالمنح الإلهية، وثواب وأجر عظيم، مبلغا تحيات فضيلة الإمام الأكبر للجميع.

من جانبهم أعربت أسر الحالات التي زارها رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تقديرها لفضيلة الإمام وحرصه على رفع معنويات ذويهم وطمأنتهم وجبر خواطرهم.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

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