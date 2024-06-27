شاهد| بعد انسحاب الزمالك وإلغاء مباراة القمة أمام الأهلي.. عقوبات رابطة الأندية ضد الزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع عقوبات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز على الزمالك بعد انسحابه من مواجهة القمة أمام الأهلي طبقا لقائمة العقوبات في لائحة المسابقات لموسم 2023-2024.

وتضمنت العقوبات على الزمالك

تغريم الزمالك 100 ألف جنيه للانسحاب من مباراة القمة.

اعتبار الزمالك مهزوما أمام الأهلي في المباراة 2/0.

خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة.

إعادة ترتيب فريق الزمالك ضمن جدول المسابقة.

تقديم مذكرة للرابطة لكشف أصحاب قرار الانسحاب .

توقيع العقوبات من رابطة الأندية على أصحاب قرار الانسحاب.

ورفض الزمالك خوض مباراة القمة بعد المطالبة بالحصول على حق الفريق في مباراة المصري؛ وذلك بعد رفض حكم اللقاء الرجوع للفيديو لمراجعة ركلة الجزاء المسددة من لاعب الزمالك.

وطالب الزمالك بالتحقيق في أحداث المباراة مع المصري وإيقاف حكم الساحة أحمد الغندور وحكم تقنية الفيديو؛ بالإضافة إلى عدم خوض الفريق لأي مباراة في الدور الثاني قبل استكمال المتنافسة جميع مباريات الدور الأول؛ وكذلك انتداب لجنة محايدة خارج اتحاد الكرة ورابطة الأندية لترتيب مباريات الدوري؛ وأخيرًا تحقيق مطالب النادي وعدم خوض مباراة القمة إلا بعد تحقق المطالب.