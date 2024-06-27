فحص 1080 حالة خلال قافلة طبية بمركز مغاغة في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1080 حالة خلال قافلة طبية بقرية التحرير التابعة لمركز مغاغة، على مدار يومي 24 و25 يونيه الجاري، وتقديم العلاج بالمجان وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.



أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1080 حالة، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة، شملت عدد 256 حالة جراحة، 321 حالة أطفال، 186 باطنة، 55 نساء ،57 أسنان، 124 جلدية، 81 حالة أنف وأذن، إلى جانب إجراء 160 تحليلاً متنوعا و 7 أشعة عادية و 90 حالة كشف مبكر للضغط والسكر وتحويل 7 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 91 متردداً.

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