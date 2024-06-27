إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسمسطا في بني سويف

تابع نشأت معبد، رئيس مركز ومدينة سمسطا جنوب بني سويف، في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البنا، حيث تم إزالة 12 حالة تعد بالبناء المخالف علي مساحة 11 قيراطا و6 أسهم بالمدينة، وقرية الشنطور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بحضور شوقي هاشم والاستاذ اشرف ابراهيم نائبي المدينة.

كما تم متابعة أعمال القافلة الطبية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي"، والتي تم خلالها الكشف على العديد من السيدات، وصرف الوسائل المناسبة لتنظيم الأسرة لهن بالمجان، فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية لبعض السيدات في هذا الشأن.

بينما تم متابعة أعمال النظافة والتشجير، ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، والتي يتم تنفيذها بالفترتين الصباحية والمسائية، لتوفير بيئة صحية نظيفة وحياة كريمة للمواطنين، وتضمنت الأعمال رفع المخلفات والأتربة وتفريغ حاويات القمامة بمداخل المدينة وعدد من شوارعها، ضمن خطة الوحدة لرفع مستوى النظافة العامة، وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي بشوارع المدينة.

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