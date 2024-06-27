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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون الأقصى
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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين إلى الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوابات الأقصى.

المسجد الأقصى مستوطنون إسرائيليون شرطة الاحتلال