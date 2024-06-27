نقل 120 طن مخلفات من القمامة إلى مصنع التدوير ببني سويف

تابع مدحت صلاح، رئيس مدينة ببا جنوب بني سويف، الجهود المنفذة في القطاعات الحيوية لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات العامة بدائرة المركز، ففي قطاع النظافة، تم تنفيذ حملة مكثفة لرفع المخلفات والقمامة بمدينة ببا، أسفرت عن نقل 120 طنًا من المخلفات والقمامة إلى مصنع إعادة التدوير، كما تم تجريف الأتربة ورفع تركمات القمامة على جانبي الطريق الدائري ومدخل المدينة، وتفريغ الصناديق والحاويات من نقاط التجمع بشارع التحرير ومنطقة الإسعاف والمنشية ومنطقة الستة متر وطراد النيل.

يأتي ذلك في إطار تكليف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء المدن والمراكز باستمرار المتابعات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات الخدمية، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما تابع رئيس المدينة تنفيذ خطة العمل والتي تهدف للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي وتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة بالطريق الدائري وطريق طراد النيل، وذلك من خلال رفع إشغالات الطريق العام والتعديات على الأرصفة وبروز المحال التجارية والأسواق العشوائية، والتي نفذتها إدارة الإشغالات، وأسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات بيئية وإشغالات.

وفيما يخص المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فقد تم متابعة الاستمرار في تشغيل المجمعات الخدمية بكامل طاقتها في القرى المستهدفة، بهدف تعزيز الخدمات المحلية وتحسين مستوى المعيشة، وفي قطاع الكهرباء، تم صيانة كشافات الإنارة بدائرة المركز، واستمرار عمليات ترشيد الكهرباء والإضاءة في الطرق الرئيسية، مع متابعة إطفاء الإضاءات العامة والإعلانات المضيئة بالشوارع والميادين.

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