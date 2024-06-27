مخاوف من توسع الصراع بالشرق الأوسط واندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله

أثارت تصريحات زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بيني جانتس، يوم الثلاثاء الماضي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمكنه تدمير القدرات العسكرية لحزب الله اللبناني في غضون أيام، مخاوف من توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط واندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله.

وحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، من توسع العدوان الإسرائيلي من غزة إلى لبنان، مشددا أن ذلك سيكون "كارثيا،" بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، وجاء هذا خلال تصريحات أدلي بها جريفيث، بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف.

وعبر عن قلقه من امتداد العدوان الإسرائيلي من غزة إلى لبنان، واعتبر أن الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان بمثابة نقطة اشتعال، محذرا من أنه قد يتحول إلي وضع كارثي.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين الاحتلال وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، خاصة بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، عن خطط عسكرية لشن "هجوم واسع" على لبنان.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عن رفضه تحويل لبنان إلى ساحة للصراع في الجنوب.

وشدد ميقاتي، خلال لقاء صحفي مشترك مع أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، على "السعي بكل الوسائل المتاحة لعدم تحويل لبنان لساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من الجنوب، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة،" مطالبا بضرورة وضع حد لأطماع إسرائيل التوسعية.

كما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من نية الاحتلال الإسرائيلي التركيز علي لبنان بعدما دمرت غزة.

جاء هذا خلال كلمة لأردوغان ألقاها أما الكتلة البرلمانية لـ"حزب العدالة والتنمية" في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وأوضح: "إسرائيل التي حرقت ودمرت غزة يبدو أنها وجهت أنظارها الآن إلى لبنان."

وشدد علي وقوفه بجانب الشعب اللبناني ودولته، مطالبا جميع دول المنطقة للتضامن مع لبنان.

وحذر من أن: "خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسعة الحرب بالمنطقة ستتسبب بكارثة كبيرة، وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط التصدي لهذه المخططات الدموية".

وفي نفس السياق، وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة بالـ"كارثة"، داعيا المجتمع الدولي بلفت انتباه الاحتلال إلى مخاطر وعواقب اتساع الحرب إلى لبنان.

وشدد لافروف، خلال مشاركته بمنتدى "قراءات بريماكوف" في العاصمة موسكو: "ما نشهده في قطاع غزة حاليا كارثة حقيقية".

وأكد: "ما نشهده ليس فقط في غزة، بل وفي الأراضي الفلسطينية ككل مأساة".

كما حذر من مخاطر اتساع رقعة الصراع إلى لبنان، مناشدا المجتمع الدولي بالاعتراف بالنهج "الكارثي" الذي يتبعه الاحتلال.

وقال: "هناك تهديدات بانتشار العنف على الأراضي اللبنانية، هذا ما تعلن عنه إسرائيل، وأتمنى أن المجتمع الدولي بما فيه الشريك الأول لإسرائيل، الولايات المتحدة، سيأخذ بعين الاعتبار الدمار الذي قد يحدث إثر ذلك".

وأضاف أن بلاده تطالب المجتمع الدولي بلفت انتباه إسرائيل إلى مخاطر توسع الصراع وامتداده إلى لبنان، حيث أن هناك مخاطر حقيقية لذلك.