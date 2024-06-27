تنفيذ 2251 مشروعا خدميا وتنمويا بمختلف قرى ومراكز ومدن الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية، والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في سد احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 2014، وحتي 2024 تم تنفيذ 3558 مشروعا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق والكباري- الصحة – الكهرباء – الشباب والرياضة – الإسكان - التموين - الطب البيطري - المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري) بتكلفة 64 مليارًا و 100 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن قري ومراكز ومدن المحافظة خلال الـ 7 سنوات الماضية، شهدت طفرة هائلة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، ليشعروا بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف المجالات بما يحقق العدالة الاجتماعية، وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لجميع فئات المجتمع، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 2251 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 47 مليارًا و 200 مليون جنيه .

أضاف محافظ الشرقية أن المشروعات الخدمية والتنموية في القطاعات المختلفة و التي تم تنفيذها بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.

في قطاع الأبنية التعليمية تم تنفيذ 377 مشروعا بتكلفة إجمالية 2 مليار و700 مليون جنيه.

اما في قطاع مياه الشرب فتم تنفيذ 21 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و200 مليون جنيه.

والصرف الصحي تم تنفيذ 68 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت 6 مليارات و 400 مليون جنيه.

وفي قطاع الطرق والكباري تم تنفيذ 521 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات و600 مليون جنيه.

وفي الصحة تم تنفيذ 28 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 810 ملايين و800 ألف جنيه.

وفي قطاع الكهرباء تم تنفيذ 188 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و400 مليون جنيه .

اماىفي قطاع الشباب والرياضة فتم تنفيذ 91 مشروعا بتكلفة مالية بلغت 349 مليونا و 600 ألف جنيه.

وفي قطاع الإسكان تم تنفيذ 19 مشروعا بتكلفة مالية بلغت 12 مليارًا و 100 مليون جنيه.

وفي التموين: تم تنفيذ 7 مشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة اجمالية بلغت 644 مليون جنيه .

وفي الطب البيطري تم تنفيذ 26 مشروعًا بتكلفة اجمالية بلغت 48 مليونًا و 500 ألف جنيه.

اما المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري تم تنفيذ 905 مشروعًا خدميا وتنمويا بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه.