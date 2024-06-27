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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القس أندريه زكي: ثورة 30 يونيو دليل على وعي الشعب المصري بأهمية الوطن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، وأرسل رئيس الطائفة الإنجيلية برقية تهنئة للرئيس.

وجاء نصها: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم وجميع المصريين، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأصدق التهاني القلبية في ذكرى يوم الثلاثين من يونيو، الذي أثبت وعي الشعب المصري بأهمية الوطن، بمساندة القوات المسلحة المصرية المخلصة، وأكد المصريون أن مصر قادرة على تجاوز أعتى التحديات بقدرة شعبها وتكاتفه ووحدته، وكل عام وسيادتكم بخير".

الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ثورة الثلاثين من يونيو