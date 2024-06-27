انطلاق النسخة الخامسة من "هنسوقلك" لتسويق مشاريع التخرج والابتكارات العلمية بجامعة حلوان

أعلنت أسرة "طلاب من أجل مصر" المركزية بجامعة حلوان عن انطلاق النسخة الخامسة من مبادرة "هنسوقلك" لتسويق مشاريع التخرج والابتكارات العلمية للطلاب.

تأتي هذه المبادرة بعد نجاحها المتواصل على مدار الأعوام الأربعة السابقة.

تقام المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية. كما يشرف على المبادرة الدكتور محمد حلمي (رائد الأسرة)، والدكتورة بسنت سيد (نائب رائد الأسرة)، والأستاذ ياسر الجبالي (مسؤول الأسرة).

وتستهدف المبادرة طلاب كليات الهندسة بحلوان، الهندسة بالمطرية، التعليم والتكنولوجيا، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم. وتهدف إلى تسليط الضوء على المشاريع والابتكارات المتميزة للطلاب وتسويقها إعلامياً على نطاق واسع.

ومن أبرز المشاريع المشاركة في هذه النسخة مشروع "OptiGuide"، وهو عبارة عن نظارة ذكية تساعد المكفوفين على العيش بشكل مستقل، بحيث تتيح هذه النظارة للمستخدم التعرف على الأشخاص والأشياء المحيطة به، وقراءة النصوص المكتوبة، وتحديد العناصر في البيئة المحيطة، مما يعزز ثقة المكفوفين بأنفسهم ويقلل اعتمادهم على الآخرين.

وقام بعمل مشروع "OptiGuide" فريق من الطلاب يضم: آية خالد محمد توفيق، جيسيكا إيهاب عياد باسيلي، ريم سلامة عبد الرحيم، وتوني توفيق أدوار توفيق، تحت إشراف الدكتورة إيمان فاروق ساويرس.

وبهذا تعد مبادرة "هنسوقلك" فرصة مميزة للطلاب لعرض إبداعاتهم وابتكاراتهم أمام المجتمع المصري، وتسليط الضوء على قدراتهم العلمية والعملية، مما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.