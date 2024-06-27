حملات لرفع القمامة والتجميل بمراكز ومدن محافظة الشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الجهود علي مدار الساعة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف علي أى معوقات أو مشكلات طارئة والعمل على حلها فوراً، ليشعر المواطنين بحجم ما تبذله الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.

ومن جانبها شنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، حملات لمتابعة أعمال النظافة اليومية والتجميل بالمدينة، ورفع السفوحة من المداخل الرئيسية للمدينة مدخل الزقازيق - مدخل فاقوس - مدخل كفر صقر، وذلك بخروج سيارات رئاسة المركز لرفع القمامة من داخل الشوارع بالمدينة، حيث تم العمل على رفع تجمعات القمامة والمخلفات من شارع الساحة الشعبية – شارع المدارس - شارع مصطفي كامل - شارع عبدالعزيز علي - شارع الحرية - شارع حمزة - شارع المحلج - شارع المرور - شارع سعد زغلول - شارع الجمعية الزراعية - شارع النقراشي - شارع ابوعوض، كما تم رفع التراكمات من الأحياء كفر النجدي - اولاد فضل - شرفة الدوة – البنوية - جزيرة شنن – سوارس - منشأة صالح - العزاوية، بالإضافة لأعمال قسم البساتين وزرع وتقليم الأشجار بمدخل المدينة للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالمرور على إدارة تحسين البيئة، للتأكد من سلامة معدات النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة لخلق بيئة صحية ونظيفة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ونقلها من النقطة الوسيطة الثابتة الى المقالب العمومية حرصاً علي صحة وسلامة الجميع.

وتابعت رئاسة مدينة صان الحجر النشاط اليومي لأعمال رفع القمامة من الشوارع، ورفع مستوى النظافة حيث تم نقل 14 طن من القمامة بمنظومة الجمع المنزلى والشوارع ومتابعة النظافة اليومية بالأحياء، كما تم رفع التجمعات من النقطة الوسيطة ونقلها الى المقلب العمومي وكذلك مدخل المدينة من جهة المنطقة الأثرية حيث تم رفع السفوحة من على جانبي الطريق، فضلاً عن رى وتهذيب الأشجار وصيانة عدد من الكشافات المعطلة فى انحاء المدينة وعلى الطرق العمومية وبمدخل المدينة من جهة الجمالية وامام البوابة فقد تم تصليح الكشافات المعطلة، وتوصيل الخلية العمومية وإنارة المنطقة وإستكمال الخط العمومى لمدخل المدينة، ورفع النزلات وشد الأسلاك المرتخية ومراجعة التوصيلات الكهربائية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ابوحماد بصيانة المعدات ومتابعة أعمال النظافة بمداخل المدينة حرصاً على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة، وذلك بشارع الفلوجة وشارع فاروق وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول، وشارع طلعت حرب وشارع المعهد الدينى وشارع النقراشى من أجل توفير مناخ وبيئة صحيه جيده لأهالى ومواطنين حى أول الزقازيق.

كما تابعت رئاسة مركز ومدينة فاقوس أعمال قسم الإنارة حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع ( الإنتاج - المدخل الرئيسي للمدينة حتى مزلقان الفدادنه - مدخل ومزلقان كفر الحوت - ترعه السماعنه المردومه - منطقة كشك عزبة أم يوسف - المنشيه الجديده - السيد حسين - المنياء - اصلاح كشك مزلقان الفدادنه ) وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.