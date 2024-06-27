30 يونيو.. حتي لا ننسي| “عبد الرحيم علي” أول من تنبأ برحيل الجماعة الإرهابية

الخميس 27/يونيو/2024 - 01:54 م

في ذكرى ثورة 30 يونيو وحتي لا ننسي، كان الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “البوابة نيوز” أول من تنبأ برحيل جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم مصر.

ففي مثل هذا اليوم من 11 عاما كتب “علي” تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية اختاروا الدم وأن المصريين اختاروا المواجهة إلى أن تتحرر مصر، وأنها مجرد ساعات على رحيلهم.

وقال «علي»: "مرسي وضع آخر مسمار في نعش جماعة الإخوان بخطابه الأخير، هو اختار الدم واحنا اخترنا المواجهة إلى أن نحرر مصر وما بيننا ساعات قليلة".

وتابع “ولا أقول أيام .. تذكروا ما قلته في شهر أبريل الماضي .. لم يبق من زمن الإخوان سوى ثلاثة أشهر.. ومرسي خدمنا وخلاهم شهرين، والله المستعان على ما تصفون”.