207 مليارات جنيه.. مختار جمعة: هيئة الأوقاف تحقق أعلى عائد في تاريخها

ثمن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية قيادات وعاملين، مقدرًا ما بذلوه من جهد كبير خلال العام المالي 2023/ 2024م، حيث حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًا جديدًا، بتحقيق أعلى عائد في تاريخها منذ إنشائها.

وحققت الهيئة هذا العام 207 مليارات جنيه عوائد أرباح وإيرادات بزيادة أكثر من 400 مليون جنيه على العام الماضي، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لمنظومة الوقف وحرصها على استيداء جميع حقوقه وحسن توظيف جميع أعيانه بما يحقق الغرض من الوقف ويعظم عوائده، لتنفق وفق مصارفها الشرعية.

وأكد وزير الأوقاف، أنه سيتم تكريم مديري المناطق والمحصلين الذين أسهموا بقوة في تحقيق هذا الإنجاز، وفق ما أعلنته قيادة الهيئة من ضوابط لذلك.