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الخميس 27 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة..الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا  وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل  الحرارة رطب على السواحل الشمالية. 

نشاط رياح

كما يشهد غدا الجمعة ، نشاط رياح علي  القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

درجات الحرارة غدا  

ولفتت الارصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40  للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 42  للعظمى والصغرى 30  وعلى شمال  الصعيد 41 للعظمي  والصغرى 26 درجة، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30 درجة .

 

الارصاد حالة الطقس درجات الحرارة رياح شديدة