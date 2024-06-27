تراجع فرص ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع انخفاض الطلب

شهد سعر الذهب المحلي، استقرارا خلال تداولات اليوم الخميس، وذلك بعد أن انخفض خلال تداولات الأمس.

يأتي هذا في ظل انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تراجع سعر أونصة الذهب العالمي.

افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3145 جنيها للجرام قبل أن يتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3150 جنيها للجرام، بينما انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 15 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3140 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3155 جنيها للجرام.

واليوم استمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التراجع في البنوك الرسمية بشكل تدريجي الأمر الذي قلل من فرص تماسك سعر الذهب المحلي، خاصة بعد أن تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الجلستين الماضيتين.

ووصل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال جلسة اليوم إلى 48.10 بعد الارتفاع الذي شهده بداية تداولات الأسبوع بعد عودة البنوك إلى العمل مع انتهاء عطلة الأسواق.

ويستمر التذبذب في أداء الذهب المحلي وذلك مع عودة سعر أونصة الذهب العالمي إلى التعافي خلال تداولات اليوم بعد أن عانت من التراجع ليومين متتاليين. وبذلك لا يجد الذهب المحلي أي دعم للاستمرار في الارتفاع خاصة مع تراجع سعر الصرف.

من جهة أخرى تبقى معدلات الطلب على الذهب المحلي متراجعة بشكل كبير، الأمر الذي يقلل من فرص حركة سعر الذهب المحلي على المدى القصير. وتبقى الأعين على حركة الذهب العالمي والتي تساهم حالياً بشكل أساسي في حركة السعر المحلي ولكن يبقى تأثيرها محدود بشكل كبير بسبب غياب عوامل التسعير المحلية الأخرى.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

وعاد سعر الذهب العالمي إلى التعافي خلال تداولات اليوم في محاولة لتعويض انخفاض الأسعار الذهب استمر ليومين متتالين، يأتي التعافي خلال تداولات اليوم قبل صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي خلال جلستي اليوم وغداً ما دفع المستثمرين إلى تعديل مراكزهم المالية على الذهب قبل صدور البيانات.

وشهد سعر الذهب المحلي انخفاض خلال تداولات الأمس وذلك بسبب تراجع سعر صرف الدولار في البنوك بالإضافة إلى انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي، بينما اليوم تشهد أسعار الذهب تذبذب حول نفس النطاق الذي تتداول خلاله في الأيام الماضية.

تراجعت أونصة الذهب العالمي يوم أمس تحت المستوى 2300 دولار للأونصة ولكن اليوم عاد السعر إلى التعافي والتداول حالياً فوق هذا المستوى، ولكن يبقى هناك ضغط سلبي على أسعار الذهب، يتطلب كسر واضح للمستوى 2300 دولار ليتجه السعر بعدها إلى منطقة الدعم الهامة 2280 – 2270 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

يبقى سعر الذهب المحلي عيار 21 حالياً في التحركات العرضية بدون تغيرات تذكر حيث يستمر في التحرك داخل منطقة 3150 – 3170 جنيه للجرام، ليتداول خلالها منذ أيام ومع تزايد الضغوط السلبية على السعر قد يخرج من هذا النطاق ويتداول تحت هذه المنطقة.