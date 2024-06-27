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الخميس 27 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تخفيض السرعة المقررة للقطارات نظرا لارتفاع درجات الحرارة

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الخميس ، تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظراً لإرتفاع درجة الحرارة  والتى تؤثر على القضبان والمعدات وأن هذا الإجراء ضرورى لتفادي أى طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات على أن يتم عودة  مسير القطارات للسرعة المقررة حال إنخفاض درجة الحرارة   .
 

وتؤكد الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي  وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط  وبخاصة الوجه القبلى وذلك من خلال  فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط ..
وتؤكد الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل . 
 

وتقدمت الهيئة بالإعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر قائدي القطارات تخفيض السرعة مسير القطارات