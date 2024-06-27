تحرك برلماني بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها في الموانئ

تقدمت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها داخل الموانئ المصرية.

وأوضحت العسيلي، في سؤالها، أنه برغم الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم فإن الحكومة تعرقل هذا الدعم بوقفها الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، وحجزها داخل الموانئ المصرية، مما أدى إلى استياء كبير من جانب ذوي الهمم.

وأشارت إلى أن هذه السيارات من حق ذوي الهمم وفقا لنصوص القانون رقم 10 عام 2018 الذي ضمن لهم إعفاءات جمركية علي هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج.

وأكدت عضو مجلس النواب أنه يجب علي الحكومة الإفراج عن هذه السيارات الخاصة بذوي الهمم، وتوضح أسباب مخالفتها القانون، لكون ذوي الهمم اتبعوا نصوص القانون، وقدموا المستندات المطلوبة لاستيراد السيارات، ولكن الجمارك قامت بحجز هذه السيارات في الموانئ، وعلي سبيل المثال لا الحصر رورو 54.55.56 مما أدي إلي انزعاج كبير من جاب ذوي الهمم.