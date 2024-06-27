"وزير البترول" يصدر تكليفات وترقيات بعدة مواقع بالقطاع

أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات شملت رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ونائباً للرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء ونائباً لبعض شركات قطاع البترول وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت / ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانونية وشملت الحركة التالية أسماؤهم:

المهندس أحمد محمد محمود مصطفى - رئيساً للإدارة المركزية للإنتاج بوزارة البترول

والثروة المعدنية.

المهندس خالد أحمد أحمد علي البدري - رئيساً للإدارة المركزية للمشروعات بوزارة

البترول والثروة المعدنية.