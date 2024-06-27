صور.. فعاليات مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية بالفيوم

عقد المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، اجتماعا مع مسئولي المراكز الإرشادية بمحطة البحوث الإقليمية، وذلك بحضور المهندس حسام الدين السيد مدير عام الشئون الزراعية، والدكتور أحمد أبراهيم مدير عام البحوث الزراعية، والدكتور أيمن يوسف زكي، والدكتوره أمانى صيام مسئول معمل الترايكوجراما، والمهندس ياسر ربيع مدير عام الارشاد الزراعي، ومديري الإدارات الزراعية، ومسئولي المراكز الإرشادية بالمراكز ونخبة من الباحثين بمحطة البحوث الإقليمية بالفيوم.

حيث افتتح "ابو طالب" الاجتماع مرحبا بالحضور وتحدث عن إطلاق هذه المبادرة من البحوث الزراعية وتم اختيار ٩ محافظات من ضمنها محافظة الفيوم.

وتهدف المبادرة، هي تواجد الكوادر البشرية من الباحثين مع المزراعين في الحقول، وكذلك تحسين وتفعيل دور المراكز الإرشادية والتنمية الريفية فى تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية عن طريق استغلال البنية الأساسية لهذه المراكز، والتجهيزات المتاحة بها، وتزويدها بالخبراء الإرشاديين والفنيين من الباحثين التابعين لمركز البحوث الزراعية من معاهد المحاصيل والوقاية والأمراض والإرشاد، لتقديم خدمة إرشادية متكاملة ومتميزة في نطاق كل مركز إرشادى من خلال تحديد الاحتياجات الإرشادية والتدريبية للمزارعين، والوقوف علي المشكلات التى تواجههم في مختلف مراحل الإنتاج والعمل على حلها، وتزويدهم بالتوصيات الفنية اللازمة، وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة والتقاوى المعتمدة.

كما تهدف المبادرة إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف التنظيمات الزراعية في نطاق كل مركز إرشادى، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الزراعية التي تقدمها لصغار المزارعين، وأيضا عقد ندوات أرشادية لتوعية المزارعين بداية من تجهيز الأرض وحتى حصاد المحصول والحصول على أعلى إنتاجية .

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة الاستفادة من الكوادر والطاقات البحثية.



وجاء ذلك بناء علي الاجتماع الذي تم أنعقادة يوم الاثنين، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتدشين المرحلة الأولى من مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية.

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