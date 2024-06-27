الإسماعيلي ينعي طارق الوحش

توفى منذ قليل الكابتن طارق الوحش، النجم الأسبق لنادى الإسماعيلى، وذلك عقب صراع طويل مع المرض.

وأعلن النادى الإسماعيلى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفاة أسطورته السابقة فى المستطيل الأخضر.

ونعى النادي الإسماعيلى الوحش، قائلاً: "ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن طارق الوحش، المشرف على قطاع البراعم".

وأضاف: "الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".