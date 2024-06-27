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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"رئيس سلامة الغذاء"يستقبل الملحق الزراعي الأسترالي بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أمس، دونا بينيت الملحق الزراعي الاسترالي، وإليزابيث رايت نائبة سفير أستراليا بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث بحث اللقاء آفاق التعاون المشترك بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجانب الاسترالي في مجال الفحص والرقابة وتحليل وتقييم المخاطر.
 

كما تم خلال اللقاء ، مناقشة آفاق التعاون بين مصر وأستراليا في مجالات دعم فعالية العمليات الرقابية والتنظيمية فيما يتعلق بنظم سلامة الغذاء، و كذلك تبادل المعلومات و الخبرات خاصة في مجال الدراسات المرتبطة بنظم سلامة الغذاء، و دعم البرامج التدريبية لتنمية الكوادر البشرية للهيئة وتعزيز تنمية التعاون بين السلطات المختصة بالأغذية في كلا البلدين. 
 

واستعرض الهوبي خلال اللقاء نتائج دراسة الثبات التي أجرتها هيئة سلامة الغذاء لفترة صلاحية الكبد والأسماك المجمدة.
كذلك اهتمام الهيئة بدراسة آلية إصدار القواعد الفنية الملزمة الخاصة بالمنتجات الغذائية الجديدة و المستحدثة.
 

من جانبها أشادت السيدة دونا بينيت الملحق الزراعي الاسترالي بالقاهرة باللقاء الذي جمعها ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأبدت استعداد بلادها للتعاون مع الجانب المصري ونقل خبراتها في مجال سلامة الغذاء بما يخدم ويطور من منظومة سلامة الغذاء في مصر. 

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