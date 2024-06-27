تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في الصف بالجيزة.. غدا

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، عن تنفيذ أعمال ربط خط طرد محطة مياه المشتل قطر 400 مم بالشبكة العمومية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتوضح محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (8) ساعات، من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 28/ 6/ 2024 حتي الساعة السادسة صباحاً يوم السبت الموافق 29/ 6 /2024 للانتهاء من أعمال الربط .

وتشير محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي : مدينة الصف، عزبة السلام - قرية الفهميين.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات للانتهاء من الأعمال بالمواعيد المحددة.

لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سوف توفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة، للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.