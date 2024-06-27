رئيس النيابة الإدارية يفتتح فرع التوثيق التابع لمكتب الشهر العقاري بشمال القاهرة

افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الخميس، وبمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، فرع التوثيق التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، والمُنشَأ بقرار المستشار عمر مروان - وزير العدل، رقم ٣٣٣٦ في ٢٤ يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور المستشارين عبد الناصر خطاب، عبد الحليم محمود، أحمد عبد اللطيف – أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار مختار محمد علي مدير شئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار ساهر أنور مدير وحدة شؤون الديوان العام، ولفيف من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، و المستشارين أعضاء المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق.

وفي ذات السياق، تفضل المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، والوفد المرافق له، بافتتاح عيادة التأمين الصحي والصيدلية الملحقة بها، المخصصة للسيدات ومستشاري وأعضاء النيابة الإدارية.