رئيس جامعة أسيوط يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، باسم مجلس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي، بخالص التهنئة إلى رجال القوات المسلحة، والشرطة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكداً أن تلك الثورة جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم؛ بمختلف طوائفه، والذي انتفض ليحفظ أمن هذا الوطن، ووحدته، واستقراره؛ ليحيا فيه المصريون- جميعاً- بعزة، وكرامة.

وبهذه المناسبة، ثمن رئيس جامعة أسيوط؛ الإنجازات الملموسة التي تشهدها الدولة المصرية على الأصعدة كافة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا حرص جامعة أسيوط على بذل المزيد من الجهد، والعطاء؛ للوفاء برسالتها الأكاديمية، والعلمية، والتوسع في التخصصات، والمجالات المطلوبة لسوق العمل، وتقديم برامج دراسية حديثة، تواكب مُتطلبات سوق العمل، داعيا المولى- عز وجل- أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يوفق قادتنا، لاستكمال جهود تحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة.