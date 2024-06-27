الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

