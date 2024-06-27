معهد جوته يُحيي ذكرى 100 عام على رحيل كافكا

ينظم معهد جوته الألماني، احتفالية لإحياء ذكرى مرور مائة عام على رحيل الأديب العالمى الشهير فرانتس كافكا، تتضمن الفعالية الحديث عن أعماله المترجمة إلى العربية، وذلك يوم السبت المقبل في الساعة 7 والنصف، بمقر المعهد بالدقى.

كتاباته المأسوية القاتمة

يمتد سحر هذا الكاتب إلى يومنا الحالي، وكأنه ابن هذا الزمن، ورغم أنه شهير بكتاباته المأسوية القاتمة، فإن هناك زيادة مستمرة في عدد القراء الذين يلاحظون أن أغلب نصوص كافكا، تحتوي أيضا على لحظات كوميدية صريحة أو مستترة.

استكشاف عالم كافكا

خلال الفعالية سيكون للجمهور الفرصة في استكشاف عالم كافكا من خلال عدة ترجمات عربية لأحد أعماله الشهيرة، في إطار نقاش مع المترجمة والأكاديمية البارزة د. علال عادل عبد الجواد.

فرانتس كافكا، هو روائي وقاص يعد من أهم الأدباء في القرن العشرين، ولد في في 3 يوليو 1883، وعلى الرغم من ذلك، لم يتذوق طعم الشهرة الأدبية العالمية إلا بعد وفاته في 6 مارس 1924.