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الخميس 27 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالأسماء.. حركة ترقيات جديدة بشركة جنوب الدلتا للكهرباء

المهندس حسن البيلي
المهندس حسن البيلي
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أصدر المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الخميس، حركة ترقيات بالشركة تضمنت كلًا من:-
١- مهندس أحمد كمال الغباشي فايد لشغل وظيفة رئيس قطاع المشروعات 

٢- مهندس هاني صديق عبدالعزيز غانم لشغل وظيفة مدير عام السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية شرق الغربية.

٣- مهندسة شيرين نبيل علي إبراهيم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعدادات وأجهزة القياس.

٤- مهندس عبد الفتاح محمد عبد الحميد  لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للورش.

٥- محاسب  عبدالمحسن علي إبراهيم شعبان لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للمصالح الحكومية.

٦- محاسب  محمد محمود محمد الشرقاوي لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لكبار المشتركين.

٧- مهندسة وفاء رمزى محمد أحمد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بالقليوبية.

وتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.

ترقيات جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء