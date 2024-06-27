بالأسماء.. حركة ترقيات جديدة بشركة جنوب الدلتا للكهرباء

أصدر المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الخميس، حركة ترقيات بالشركة تضمنت كلًا من:-

١- مهندس أحمد كمال الغباشي فايد لشغل وظيفة رئيس قطاع المشروعات

٢- مهندس هاني صديق عبدالعزيز غانم لشغل وظيفة مدير عام السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية شرق الغربية.

٣- مهندسة شيرين نبيل علي إبراهيم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعدادات وأجهزة القياس.

٤- مهندس عبد الفتاح محمد عبد الحميد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للورش.

٥- محاسب عبدالمحسن علي إبراهيم شعبان لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للمصالح الحكومية.

٦- محاسب محمد محمود محمد الشرقاوي لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لكبار المشتركين.

٧- مهندسة وفاء رمزى محمد أحمد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بالقليوبية.

وتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.