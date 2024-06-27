أمين سر حركة فتح في هولندا: هناك تخبط كبير بحكومة نتنياهو بسبب ملف تجنيد "الحريديم"

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، إن اللجوء لقرار تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي دليل وجود نقص شديد في أفراد قوات الاحتلال، موضحا أنه منذ 1948 تم إعفاء هذه المجموعة من الخدمة، ويحاولون دائما تأجيل ذلك بالذهاب للمدارس الدينية، حتى وصولهم إلى سن 40 عاما للإعفاء من التجنيد.

وأضاف "تيم"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي وشيرين غسان، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الآن يلزم "الحريديم" لأداء الخدمة العسكرية، لكن حزبي "يهود التوراة المتحدة" و"شاس" المنضمين للحكومة الإسرائيلية يعترضان هذا القرار، وانسحابهما من الحكومة يشكل خطرا كبيرا لـ"نتنياهو"، ويؤدي كما حدث في 2018 إلى انهيارها.

وأشار إلى أن هناك تخبطا كبيرا في حكومة الاحتلال في كثير من الملفات، وأهمها عدم الانسجام في الهدف الذي يصلوا إليه عدا هدف واحد، وهو القتال والقتل والإرهاب وحرب الإبادة وممارستها، وهذا ما يحدث على الأرض قولا وفعلا سواء في غزة أو الضفة الغربية باستخدام الأسلحة الأمريكية.