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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
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هنأ الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، أن ثورة 30 يونيو تمثل ثورة للإرادة والتحدي والبناء والتنمية؛ حيث جسدت قدرة الشعب المصري العظيم على صنع التاريخ، مشيدًا بما حققته الدولة المصرية من إنجازات في شتى المجالات في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

رئيس جامعة مطروح: ثورة 30 يونيو أعادت الأمل في نفوس المصريين 

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، أن ثورة 30 يونيو المجيدة أعادت الأمل في نفوس المصريين، وأكدت حرصهم في الحفاظ على هويتهم والعبور بالوطن لبناء الجمهورية الجديدة، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر الحبيبة بالمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

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